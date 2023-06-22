Чи є спонсорами війни власники найбільшого земельного банку в Україні?

Ланцюжок такий. Групі компаній «Агропросперіс» належить найбільше земельних угідь в Україні: понад 300 тис. га згідно з їхньою офіційною інформацією . У складі цього холдингу працюють десятки компаній – з вирощування сільгоспкультур, елеватори , трейдери .

«NCH Capital» веде діяльність у різних країнах. У Росії зокрема. І навіть після півтора року російських воєнних злочинів на території України інвестує в економіку держави-агресора. Ось тут губернатор Курської області Роман Старовойт оглядає новий насіннєвий завод компанії «Агротерра» в селищі Камиші.

Фото: надано автором

Кадр цілком свіжий – за 11 травня 2023 р. Він, зокрема, розміщений в офіційному Telegram-каналі адміністрації Курської області. Там описані й плани компанії з масштабування діяльності в РФ. У березні 2023-го вона відкрила в регіоні Центр селекції й насінництва, має наміри будувати нові системи зрошування земель і сушильних потужностей.

Згідно з російськими реєстрами, засновниками «Агротерри» є нідерландська фірма «Agroterrа Holdings B.V.» та кіпрська «Agro Holdings Limited». Вони через ще одну кіпрську компанію «Agro Synergies Limited» контролюються «NCH Capital». Зрештою, на сайті «NCH Capital» відкритим текстом сказано про належність «Агротерри» до холдингу.

Фото: надано автором

У Курській області «Агротерра» створила цілий кластер, який має на меті забезпечувати російських аграріїв якісним насінням. Тут у неї вже працюють три насіннєві центри з потужностями 10 тис. т насіння кукурудзи, 20 тис. т сої і 30 тис. т пшениці. До 2026 року компанія планує збудувати в регіоні ще два заводи з підготовки насіння соняшника й гібридної кукурудзи, а також збільшити сушильні потужності. Загалом це дасть змогу підготувати насіння для посіву на площах 550 тис. га. При цьому власний земельний банк «Агротерри» в РФ перевищує 200 тис. га. Її парк елеваторів налічує 19 об’єктів, які здатні одночасно зберігати до 500 тис. т агропродукції. Це зазначено на офіційному сайті компанії agroterra.ru.

За підсумками 2021 р. російські компанії з орбіти Рора і Табасініка («Агротерра», «Агротрерра Элеваторы», «Курск Агроактив», «Капитал Агрофинанс») сумарно заплатили до бюджету РФ понад 1,1 млрд рублів податків. Конкретний внесок кожної можна знайти за лінками. Цих грошей вистачить, щоб виготовити одну ракету Х-101 або два «Калібри». За 2022 р. податкових зведень групи не оприлюднено, але їхні сумарні доходи перевищували 12,2 мільярда рублів, а прибутки – 1,74 мільярда рублів.

Унаслідок нападу Росії морський експорт агропродукції з України серйозно ускладнився і звівся до обмеженого коридору в рамках зернової угоди між Україною, ООН і РФ. Група «Агропросперіс» була серед тих, хто найчастіше користувався цим коридором. Вона вивезла через порти Великої Одеси понад 250 тис. т сільськогосподарської продукції, увійшовши в топ-5 найбільших експортерів. Принаймні так було у серпні-жовтні 2022 р., як свідчить інфографіка «Forbes-Україна».

Фото: надано автором

У цій п’ятірці ще тільки американська корпорація «ADM» має бізнес у РФ, але він суттєво менший за масштабами, ніж у власників «Агропросперіс». І в ADM принаймні заявили, що згорнули обсяг операцій у Росії та розглядають варіанти виходу з тамтешнього ринку. Ми звернулися до керівництва українського офісу «Агропросперісу» із запитом, чи відомо йому щось про наміри панів Рора і Табасініка припинити бізнес у РФ і чи порушувало воно таке питання перед своїми бенефіціарами, але відповіді на момент публікації не отримали.

Також ми відправили запит до Національного агентства із запобігання корупції. Бо якщо виробники шоколадок і памперсів уже потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни, то й виробникам зерна та насіння там теж може знайтися місце.