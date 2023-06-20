Carlsberg Group інвестувала 1,5 млрд грн у лінію з розливу продукції в банки на Київському пивоварному заводі

Carlsberg вірить в Україну і готовий інвестувати в неї в той час, коли Україна продовжує боротися проти російської агресії.

Carlsberg Group інвестувала 1,5 млрд грн у відкриття нової виробничої лінії на Київському пивоварному заводі, яка дасть змогу збільшити на 80% випуск продукції в банках, повідомила пресслужба заводу.

"Важливий гравець на світовій арені та лідер галузі – Carlsberg - вірить в Україну і готовий інвестувати в неї в той час, коли Україна продовжує боротися проти російської агресії. Це ще один приклад тісного дансько-українського партнерства. Данія є одним із найближчих партнерів України. Ми не можемо чекати на настання миру. Нам потрібно починати зараз і створювати конкретні результати. Саме це робить Carlsberg тут", - сказав під час візиту в понеділок на завод надзвичайний і повноважний посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

Згідно з повідомленням, особливість нової лінії - сучасні технології, повна автоматизація, відповідність вимогам безпеки обслуговуючого персоналу та безпечності продукту, що випускається на ній.

"Безпечність умов праці, відмінна якість продукції та висока технологічність виробничого процесу – наші пріоритети. А нова виробнича лінія – один із ефективних інструментів, що допомагає нам ці пріоритети реалізувати. Carlsberg Group підтримує нас весь час, оскільки вірить не тільки в нас як бізнес, але й в Україну загалом", - наголосив генеральний директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін.

Carlsberg Ukraine є частиною Carlsberg Group - однієї з провідних пивоварних груп у світі, продукцію якої продають більше ніж у 150 країнах. Carlsberg Group розпочала свою роботу в Україні у 1996 році і за час роботи інвестувала понад EUR1 млрд у будівництво своїх підприємств, на яких працюють понад 1 500 осіб.

До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварні заводи в Запоріжжі, Києві та Львові. На початку війни компанія призупинила діяльність усіх трьох пивоварень. У 2023 році компанія почала поступово відновлювати роботу заводів: у березні запустилася Львівська пивоварня, де спочатку виробляли тільки воду для гуманітарних потреб, потім у травні - Київський завод, у липні - Запорізький.

До портфеля Carlsberg в Україні входять пиво, сидр і безалкогольні напої таких торговельних марок, як "Львівське", Robert Doms, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth & Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen тощо.