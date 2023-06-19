Зеленський звернувся до президента Світового банку щодо відновлення роботи представництва в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Міжнародного банку Аджаєм Бангою.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

"Подякував за неослабну підтримку з боку Світового банку з перших днів повномасштабної агресії Росії. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема задля мобілізації міжнародної підтримки", - зазначив глава держави.

Також Зеленський запросив Світовий банк "відновити роботу представництва в Україні".

"...Наголосив: ми зацікавлені у співробітництві під час повоєнної трансформації України, зокрема в подоланні корупції та зменшенні частки готівки в українській економіці", - додав Президент.

Нагадаємо, минулого місяця до державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошті були надані на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про співпрацю із Світовим банком у відновленні України. СБ, до речі, стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Крім цього, домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, завданих підривом Каховської ГЕС.