Рівненська АЕС скасувала торги на закупівлю понад 800 пляшок солодового пива

Рівненська АЕС скасувала торги на закупівлю солодового пива.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби станції в телеграмі.

"Торги на закупівлю солодового пива для соціальної сфери м. Вараш та Вараської громади скасовано. Відповідний протокол про відміну торгів за номером 377 опубліковано у системі Державних закупівель Прозорро 16 червня 2023 року", - зазначили в АЕС.

За даними системи електронних торгів Zakúpki.Prom, станція планувала придбати 812 пляшок пива 14 сортів за майже 20 тисяч гривень.

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Аукціон мали провести 23 червня.

Нагадаємо, нині стало відомо, що Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в укриттях. РДА зіслалася на "суспільний резонанс".

До цього в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".