Рівненська АЕС скасувала торги на закупівлю понад 800 пляшок солодового пива

Рівненська АЕС скасувала торги на закупівлю солодового пива.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби станції в телеграмі.
"Торги на закупівлю солодового пива для соціальної сфери м. Вараш та Вараської громади скасовано. Відповідний протокол про відміну торгів за номером 377 опубліковано у системі Державних закупівель Прозорро 16 червня 2023 року", - зазначили в АЕС.
За даними системи електронних торгів Zakúpki.Prom, станція планувала придбати 812 пляшок пива 14 сортів за майже 20 тисяч гривень.
Аукціон мали провести 23 червня.
Нагадаємо, нині стало відомо, що Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в укриттях. РДА зіслалася на "суспільний резонанс".
До цього в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".