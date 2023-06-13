Збільшення податків цього року не буде, - Гетманцев

народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманце

Податкова реформа, яку планують запроваджувати в Україні, націлена на зміну формату взаємовідносин між податковою службою та платником податків.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Громадське радіо.

Зміни в українському податковому законодавстві не лише пов’язані із вимогами Міжнародного валютного фонду. Це ті зміни, які «передусім потрібні нам самим», наголосив він.

«Ми самі хочемо, щоб наша податкова користувалася довірою, як, скажімо, в європейських країнах, коли відкриті відносини із платником податків. Отже, ці зміни це завдання, яке ми ставимо перед собою. Втім, окремі елементи є також серед умов виконання наших євроінтеграційних зобов’язань. Наприклад, йдеться про електронний аудит», — сказав нардеп.

Водночас він наголосив, що додаткового збільшення податків цього року не планується.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вважає необхідною радикальну податкову реформу, але після війни.

У березні МВФ заявив, що Україна до кінця війни має утриматися від будь-яких податкових змін, якщо вони зменшать надходження до бюджету.