На Херсонщині підтопленими залишаються 30 населених пунктів, на Миколаївщині – 31, – Шмигаль

Через теракт Росії на Каховській ГЕС підтопленими залишаються 30 населених пунктів у Херсонській області й 31 – у Миколаївській.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що спостерігається зниження рівня води у Дніпрі. Вдалося евакуювати понад 3700 осіб.

За словами Шмигаля, на заклик України про допомогу відгукнулися 13 держав.

"У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні надають уже 13 країн. Мова йде про десятки й сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів і фільтрів для води, а також багато інших речей. Вдячні США, Великій Британії, Японії, Канаді та іншим країнам-партнерам за вже надану допомогу", – сказав глава уряду.

Нагадаємо, фахівці наразі не зафіксували спалах інфекційних хвороб через підрив Каховської ГЕС. Контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсонщини проводять щодня.

Тим часом “Нова пошта” й благодійний фонд “Онуки” призупинили прийом гуманітарної допомоги для постраждалих.

Щодо затоплених територій, які перебувають під російською окупацією, то ООН готова надіслати на лівобережжя Херсонщини спецмісію для допомоги. Однак наразі чекає на дозвіл від РФ.