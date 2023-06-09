Кабмін призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування

Також отримала заступницю міністерка у справах ветеранів.

Кабінет Міністрів України призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, очільником ДІАМ став Олександр Новицький.

Також КМУ розпорядився призначити заступницею міністра у справах ветеранів Світлану Кашенець і погодив кандидатуру Надії Задорожної на посаду заступниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, минулого місяця Кабінет Міністрів призначив міністру освіти Оксену Лісовому двох заступників.

Також у низці українських міністерств та 11 областях створять посади заступника міністра/голови ОВА з питань відновлення.