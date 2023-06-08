Бюджетний комітет погодив виділення 1,5 млрд грн на будівництво магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення ГЕС

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 8 червня погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації протягом двох років експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів.

Нові лінії будуть прокладені по напрямках: Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка. Загальна протяжність водогонів складе 87 км, повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. "За оцінками експертів, через черговий терористичний акт росіян, кризу питної та технічної води відчують на собі щонайменше чотири області та Крим. Найбільше через підрив Каховської гідроелектростанції постраждає Дніпропетровська область. Масштаби трагедії просто катастрофічні, тому ми маємо діяти швидко", – заявила Підласа. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2023 рік", рішення Уряду про виділення коштів зі спеціального Фонду ліквідації наслідків збройної агресії набувають чинності після погодження Комітетом з питань бюджету. Роксолана Підласа зауважила, що після ухвалення двох рішень про виділення коштів з Фонду ліквідації у ньому залишається наразі 55,8 млрд гривень. Проєкт з будівництва водогонів реалізовуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України як головний розпорядник коштів державного бюджету.

Нагадаємо, що внаслідок підриву зсередини машинної зали Каховської ГЕС станція зруйнована повністю. Відновленню вона не підлягає.