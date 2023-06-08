Платформа United24 запустила збір коштів для допомоги рятувальникам на Херсонщині

Кошти підуть на допомогу з евакуацією та подоланням наслідків однієї з найбільших катастроф в історії України.

Платформа United24 запустила збір коштів для допомоги рятувальникам на затопленій території Херсонщині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“United24 запустили збір коштів «Допоможемо рятувальникам» для служб, які займаються евакуацією та подоланням наслідків однієї з найбільших катастроф в історії України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти підуть на човни і плоти, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми й рятувальну техніку. Це те, що потрібно саме зараз. Список потреб оновлюватиметься, адже масштаб катастрофи стане відомим, коли зійде вода.

Долучитись до збору коштів можна за посиланням.

Нагадаємо, вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Попередньо, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.