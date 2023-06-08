В Україні перевірили більше 61 тисячі укриттів, - ДСНС

В Україні вже перевірили 61 328 бомбосховищ. Зачиненими виявилися 9,5%, непридатними до використання - 23,5%.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Києві обстежено 3869 укриттів, з яких зачиненими виявились 0,93 %, непридатними до використання – 32 %.

На території України нині працює майже 2 000 груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС України та Нацполіції.

Робота триває.

Нагадаємо, під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед них - дитина). Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.

Про закриті укриття в Києві ми писали ще в січні. Що відповідали чиновники тоді і що зараз, читайте в матеріалі LB.ua.