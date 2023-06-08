СБУ ​затримала жінку, яка "зливала" ворогу позиції ЗСУ біля Слов’янська і Краматорська

Наразі їй повідомили про підозру і відправили під варту.

Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Жінка відслідковувала маршрути переміщення українських військових на Слов’янському і Краматорському напрямках, а зібрану інформацію передавала російським окупантам.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон.

Зловмисницю затримали в Краматорському районі під час спроби передачі даних агресору. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з ФСБ.

Затриманою виявилась 49-річна місцева жителька. У грудні 2022 року її залучив до негласної співпраці кадровий співробітник ФСБ. У поле зору окупантів жінка потрапила через свої антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі "Одноклассники".

Наразі їй повідомили про підозру і відправили під варту.

Нагадаємо, напередодні СБУ зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка коригувала російські повітряні атаки у прифронтових районах Донеччини.