Субсидії учасникам бойових дій призначатиме Пенсійний фонд

Документи можна надати особисто, надіслати поштою, або онлайн.

Для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі учасники бойових дій можуть звертатися до Пенсійного фонду України.

Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.

"З питань щодо призначення пільг людина може звернутися з заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України в один із зручних способів", - йдеться в повідомленні.

Документи можна надати в такі способи:

особисто, особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

поштою - надіславши документи на адресу органу Фонду;

онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через застосунок "Дія".

Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання. При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Із 1 грудня минулого року повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій отримав Пенсійний фонд України.