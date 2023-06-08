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Через руйнування Каховської ГЕС близько 20 тис. осіб потребують переселення

Також 16 000 жителів одразу ж опинилися під загрозою затоплення.

Через руйнування Каховської ГЕС близько 20 тис. осіб потребують переселення
Фото: EPA/UPG

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС близько 20 тис. жителів із прилеглих районів потребують переселення.

Про це повідомив на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель, передає "Інтерфакс-Україна".

"16 000 жителів одразу ж опинилися під загрозою затоплення внаслідок пошкодження і руйнування (греблі), і близько 20 000 осіб потребують переселення", - сказав Патель.

Він додав, що затоплення не лише загрожує людям, будинкам і домогосподарствам, а й створює додаткові ризики для безпеки Запорізької АЕС і навколо неї, а також значно ускладнює водопостачання на півдні України, зокрема в Криму.

"Це ще більше впливає на стабільності національного енергопостачання, загрожує екологічним системам і продовольчій безпеці", - додав представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів. 

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуювали з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою "Прихисток".

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