Через руйнування Каховської ГЕС близько 20 тис. осіб потребують переселення

Також 16 000 жителів одразу ж опинилися під загрозою затоплення.

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС близько 20 тис. жителів із прилеглих районів потребують переселення.

Про це повідомив на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель, передає "Інтерфакс-Україна".

"16 000 жителів одразу ж опинилися під загрозою затоплення внаслідок пошкодження і руйнування (греблі), і близько 20 000 осіб потребують переселення", - сказав Патель.

Він додав, що затоплення не лише загрожує людям, будинкам і домогосподарствам, а й створює додаткові ризики для безпеки Запорізької АЕС і навколо неї, а також значно ускладнює водопостачання на півдні України, зокрема в Криму.

"Це ще більше впливає на стабільності національного енергопостачання, загрожує екологічним системам і продовольчій безпеці", - додав представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів.

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуювали з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою "Прихисток".