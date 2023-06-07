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Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, - Синєгубов

Попередньо, Харківщину обстріляли ракетами С-300.

Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, - Синєгубов
ЗРК С-300 Військових сил РФ
Фото: vpk.name

Російські окупаційні війська обстрілюють Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксовані влучання в Чугуївському районі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300”, - написав Синєгубов. 

Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. 

Синєгубов закликав мешканців області не ігнорувати сигналів тривоги, оскільки ворог може завдати повторних ударів.

Нагадаємо, вчора російські терористи знову обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківщини. Було шість "прильотів" у районі насосної станції біля с. Масютівка.

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