Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, - Синєгубов

Російські окупаційні війська обстрілюють Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксовані влучання в Чугуївському районі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами С-300”, - написав Синєгубов.

Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Синєгубов закликав мешканців області не ігнорувати сигналів тривоги, оскільки ворог може завдати повторних ударів.

Нагадаємо, вчора російські терористи знову обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківщини. Було шість "прильотів" у районі насосної станції біля с. Масютівка.