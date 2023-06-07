У районі Миколаєва “Намив” комунальники зробили укріплення частини берегової лінії.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він додав, що комунальникам допомагали і місцеві мешканці із лопатами в руках.

Сєнкевич наголосив, що у Миколаєві організовано цілодобове чергування міських служб.

Нагадаємо, з ночі 7 червня почав різко підніматися рівень води в річці Південний Буг, зокрема у Миколаєві.

Нагадаємо, МОЗ закликає не пити воду з криниць та не вживати загиблу рибу. У наступні 3-5 днів на Херсонщині спостерігатиметься мор риби. Вживати (солити чи в’ялити) таку рибу небезпечно. Є ризик захворіти на ботулізм.

Раніше президент України повідомив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Глава держави зазначив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Тим часом уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.