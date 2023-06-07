У Штабу з ліквідації наслідків підриву росіянами дамби у Каховці запрацював офіційний телеграм-канал

У офіційному телеграм-каналі Штабу можна знайти всю необхідну достовірну інформацію про ситуацію на Херсонщині.

Кабінет міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Про діяльність Штабу можна дізнатись на офіційному телеграм-каналі Штабу “Каховська ГЕС | штаб info”.

Штаб працює цілодобово, він координує надання допомоги всім постраждалим. У Штабі можна отримати гуманітарну і психологічну підтримку, а також вирішити питання забезпечення водою та живленням.

У офіційному телеграм-каналі Штабу можна знайти всю необхідну достовірну інформацію про ситуацію на Херсонщині, евакуаційні рейси, вказівки та повідомлення рятувальників таа органів місцевої влади.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу.

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуювали з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою "Прихисток".