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В районі Бахмута знищили російський безпілотник

Загалом на рахунку підрозділів ДШВ вже 1️30️ збитих засобів повітряного нападу ворога. 

В районі Бахмута знищили російський безпілотник
Фото: Скрін з відео

Львівські десантники знищили російський безпілотний літальний апарат в районі Бахмута Донецької області.

Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України повідомили у Facebook.

«В районі Бахмута підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збив черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на рахунку підрозділів ДШВ вже 1️30️ збитих засобів повітряного нападу ворога. З них - 3️1 Орлан та 7️0 БПЛА різних типів.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків і літак.

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