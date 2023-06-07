Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого серед іншого увійшли всюдиходи Bandvagn 206.

Про це повідомляє сайт німецького уряду.

Згідно з повідомленням, Україна отримала 8 перших гусеничних всюдиходів. Також у поставку увійшло 2 000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard. У новому пакеті допомоги є 14 безпілотників VECTOR, 16 одиниць автотехніки, 3 антидронові системи, 2 вантажівки 8×6 HX81 зі змінним кузовом та 11 000 сухпайків.

Загалом Німеччина зобов’язалася поставити Україні 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 (BV206).

Техніка Bandvagn 206 для Німеччини уже застаріла, її замінюють на більш нові всюдиходи BvS10. Гусеничні всюдиходи BV206 розроблені шведською компанією Haegglinds. Цей тип всюдиходів добре себе зарекомендував в умовах Арктики, пустелях і джунглях. На борту Bandvagn 206 можуть одночасно перебувати 11 бійців.

Нагадаємо, у травні уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Президент Володимир Зеленський подякував Німеччині за найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ.