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Команда на підрив Каховської ГЕС була із кабінету Путіна, - Данілов

Окупанти підірвали Каховську ГЕС вибухівкою, яку заклали восени 2022 року.

Команда на підрив Каховської ГЕС була із кабінету Путіна, - Данілов
Фото: Укрінформ

Російські військові здійснили підрив Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє "Радіо Свобода".

Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали у вересні-жовтні 2022 року.

"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", - сказав він.

Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.

"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води - ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", - додав він.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, згідно з попередніми висновками Каховська гребля була підірвана.

Руйнування дамби Каховської ГЕС спричинено, найімовірніше, через вибух зсередини, пише американська газета New York Times з посиланням на експертів.

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