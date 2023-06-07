У Києві затримали “приватного детектива” та поліцейського, які торгували персональними даними з баз даних держорганів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури затримано поліцейського одного з райуправлінь поліції Київщини та “приватного детектива” за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, киянин, видаючи себе за приватного детектива, розміщував електронні оголошення, в яких пропонував збирати персональні дані громадян України на замовлення.

У разі отримання такого замовлення, його спільник – майор поліції, передавав інформацію зацікавленій стороні з баз даних державних органів, до яких він мав доступ як працівник правоохоронного органу.

Вартість інформації стосовно однієї особи становила 4 000 гривень.

Крім цього, «детектив» також пропонував надавати розширену інформацію, яку він, нібито, мав можливість отримати через свої зв’язки в органах Служби безпеки України.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила організатора шахрайського call-центру, що привласнив понад 5 млн грн.