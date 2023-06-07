Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві затримали “приватного детектива” та поліцейського, які торгували персональними даними

Вартість інформації стосовно однієї особи становила 4 000 гривень.

У Києві затримали “приватного детектива” та поліцейського, які торгували персональними даними
Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві затримали “приватного детектива” та поліцейського, які торгували персональними даними з баз даних держорганів. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури затримано поліцейського одного з райуправлінь поліції Київщини та “приватного детектива” за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, киянин, видаючи себе за приватного детектива, розміщував електронні оголошення, в яких пропонував збирати персональні дані громадян України на замовлення.

У разі отримання такого замовлення, його спільник – майор поліції, передавав інформацію зацікавленій стороні з баз даних державних органів, до яких він мав доступ як працівник правоохоронного органу. 

Вартість інформації стосовно однієї особи становила 4 000 гривень.

Крім цього, «детектив» також пропонував надавати розширену інформацію, яку він, нібито, мав можливість отримати через свої зв’язки в органах Служби безпеки України.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше кіберполіція викрила організатора шахрайського call-центру, що привласнив понад 5 млн грн. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
>
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies