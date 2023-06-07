Низка ресторанів Києва працювала в комендантську годину. Серед гостей – директор департаменту КМДА, – УП

Декілька ресторанів Києва працювали попри комендантську годину. За даними журналістів УП, заклади "Фру-Фру" і "Біаріц" приймають гостей у загально заборонений час, а серед їхніх відвідувачів – забудовники, посадовці та правоохоронці.

В одну з ночей цього червня до ресторану "Біаріц" за лічені хвилини до комендантської намагалась потрапити пара гостей. На дверях закладу вказано, що вони працюють до 23, але чоловікові та його подрузі це не завадило наполегливо стукати в двері. І хоча ці двері були зачинені, вхід організовано з іншого боку.

Столичний забудовник Артур Мхітарян разом із директором департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександром Никоряком без пʼяти хвилин опівніч також приїхали на парковку цього ж ресторану. Заклад організував прохід через двір, а не центральний вхід.

Мер міста і голова КМДА Віталій Кличко після виходу журналістського розслідування написав, що Никоряка буде звільнено.

"Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву", – заявив Кличко.

Ще один ресторан, який працював попри комендантську, це "Фру-Фру". Журналісти зафіксували, що пізні гості відвідували і його. Зокрема, там помітили заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

Комендантська година в Києві діє з 00 до 05 години щоденно. І хоча окремі категорії мають право переміщатися в цей час, жоден розважальний заклад працювати права не має.