Попри повінь і евакуацію населення росіяни продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини, – Гуменюк

Російська війська продовжують обстрілювати правобережжя Херсонської області попри затоплення територій та гуманітарну евакуацію населення.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Ситуація дійсно ускладнена саме наслідками того терористичного акту, який влаштували росіяни. Але маємо зрозуміти, що навіть в цих умовах воєнна складова не припиняється і тривають обстріли. Ворог продовжує обстрілювати правий берег, продовжує тероризувати мирне населення навіть в умовах гуманітарної евакуації”, – сказала вона.

Гуменюк додала, що окупанти водночас розганяють інформаційну хвилю щодо того, що саме бойова робота Сил оборони не дозволяє евакуювати мешканців лівого берега.

“Цивілізований світ не сприймає таку інформацію, всі бачать і усвідомлюють, що по мирному населенню Сили оборони не працюють. Ми знаємо чітко, що там, де знаходяться мирні потерпілі від повені, цієї нашої вогневої роботи там немає”, – наголосила вона.

Нагадаємо, вчора зранку російська армія відкрила артилерійський вогонь по районах Херсонської області, де проводилася евакуація через підрив окупантами Каховської ГЕС. Двоє поліцейських отримали поранення.

Протягом минулої доби Росія здійснила 70 обстрілів по Херсонській області, випустивши 353 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників, танків та авіації.