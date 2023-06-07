Уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС

Уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст та сіл, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало виділення на вчорашньому засіданні Уряду 1,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для будівництва магістральних водопроводів на півдні України. Нова інфраструктура допоможе швидко відновити централізоване водопостачання до міст та сіл, де через підрив росіянами Каховської ГЕС виникли проблеми з водою”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідатиме за будівництво водогонів Агентство відновлення.

Агентство планує збудувати 3 ланки водопроводу, який буде здатний пропускати близько 300 тис кубометрів води на добу з можливістю збільшення обсягу водопостачання.

Загальна довжина нового водогону становитиме 87 кілометрів.

“Ми плануємо якнайшвидше розпочати будівництво трубопроводу, насосних станцій, розчистити та поглибити водоканал. Наш перший крок - узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій.Далі розпочнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних та геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт”, — прокоментував Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Зазначається, що через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання залишиться значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Новозбудована інфраструктура забезпечуватиме якісною питною водою жителів Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Томаківки, Мар’янського і Покрову.

Також сьогодні Уряд виділив Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій обласним державним адміністраціям кошти на транспортування питної води до постраждалих населених пунктів цих областей. Йдеться про понад 845 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно президент України повідомив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води через підрив росіянами Каховської ГЕС.