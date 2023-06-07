За добу РФ била по девʼяти областях України

У Чернігівській області росіяни стріляли за добу сім разів – із мінометів та артилерії. Під вогнем перебували Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У прикордонному селі Семенівської громади пошкоджено два будинки та магазин. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів. Юнаківська громада: унаслідок влучання безпілотника типу "Шахед" сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого двоє мирних загинули, один поранений. Також обстрілів зазнали Миколаївська та Білопільська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів. Зафіксовано 71 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади. У Середино-Будській артилерійським обстрілом пошкоджено два приватні житлові будинки та господарські споруди. Також був мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено шість приватних житлових будинків. У Білопільській пошкоджено лінію електропередач. У Великописарівській росіяни били з артилерії (шість вибухів), пошкоджено приватний житловий будинок та гараж.

У Запорізькій за добу окупанти здійснили 105 обстрілів по 16 прифронтових населених пунктах: чотири авіаудари прийшлось по Ольгівському, Полтавці та Омельнику, атаки БпЛА по Щербаках, Степовому та Малих Щербаках, 12 ударів з РСЗВ Чарівному, Малинівці, Кам'янському, Степовому та 86 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Гуляйпільському, Залізничному, Новоандріївці, Червоному, Білогір'ю, Темирівці. Зафіксовано руйнацію 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів. Люди вціліли.

У Дніпропетровській вранці агресор вже двічі атакував Нікопольський район. Спочатку – Мирівську громаду з безпілотника. Потім – Нікополь з важкої артилерії. Наслідки уточнюються. Згідно з попередніми даними, жертв немає. Учора артилерійським вогнем ворог накривав Нікопольський район. Під ударом – сам Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Пошкоджені гімназія, сім приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, понад два десятки сонячних панелей.

У Луганській окупанти не припиняють обстріли по мирних помешканнях. Вони зруйнували ще два будинки у Невському, на щастя, обійшлося без жертв. Також руйнувань зазнав місцевий зерноток. У Новолюбівці ворожа артилерія обстріляла територію навколо цвинтаря. Минулої доби росіяни атакували поблизу Кремінної та Білогорівки. З авіації обстріляли Діброву. З артилерії, крім вищеназваних населених пунктів – Новоселівське. За добу противник здійснив 97 обстрілів (425 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районі Огірцевого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове. З артилерії ворог обстріляв Вовчанськ. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Вчора ворог обстріляв із артилерії Западне. Пошкоджено Придніпровське управління магістрального аміакопроводу Державного підприємства Укрхімтрансаміак. Пошкодження незначні, трубопровід з аміаком не постраждав. Витоку аміаку немає. Ворог з артилерії обстріляв околиці села Уд. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.

У Донецькій росіяни за добу здійснили 20 обстрілів, обстріляли населені пункти: Веселе, Ласточкине, Желанне, Торське, Карлівку, Нетайлове, Часів Яр, Торецьк, Північне, Авдіївку. Пошкоджено девʼять житлових будинків, два цехи "АКХЗ", дитсадок, підприємство "Богдан", автобазу. За добу загинули двоє цивільних.

У Миколаївській вчора внаслідок російських артилерійських обстрілів Очакова пошкоджено будинок та елеватор. Поранених немає. Також ворог бив по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

По Херсонській за добу ворог здійснив 70 обстрілів (353 снаряди), з них по Херсону – обстрілів (29 снарядів). Загалом за добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, одна дістала поранення. Щодо перебігу подій у зв‘язку з підривом Каховської ГЕС: протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За прогнозами, рівень води ще збільшиться в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. Загалом, станом на ранок, затоплено 1862 будинки на правобережній Херсонщині. Всі служби працюють аби допомогти людям в зоні підтоплення. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Корабел – 1286 осіб.

Нагадаємо, минулої доби захисники ліквідували понад 800 окупантів. Загальні втрати ворога від 24 лютого 2022 перевищили 212 000 осіб.