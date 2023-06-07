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За добу росіяни 105 разів обстріляли Запорізьку область

Зафіксовано руйнацію 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів

За минулу добу російські війска більше 100 разів обстріляли Запорізьку область.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

"За добу рашисти здійснили 105 обстрілів по 16 прифронтових населених пунктах: 4 авіаудари прийшлось по Ольгівському, Полтавці та Омельнику, атаки БПЛА по Щербаках, Степовому та Малих Щербаках, 12 ударів з РСЗВ Чарівному, Малинівці, Кам'янському, Степовому та 86 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Гуляйпільському, Залізничному, Новоандріївці, Червоному, Білогір'ю, Темирівці", ) йдеться в повідомленні.

Зафіксовано руйнацію 18 будинків, квартир, господарчих споруд та інших цивільних об'єктів. Люди вціліли.

Нагадаємо, в Мелітопольському районі російські окупанти знову пошкодили газопровід, який не поспішають лагодити.

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