"Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого", - запевнив Президент.

Знищення Каховської ГЕС показало, що окупанти усвідомили свою неминучу втечу з Криму.

Про це зазначив у вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

"Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що "лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде", адже Росія використовує для терору будь-які обʼєкти.

Президент запевнив, що влада знайде спосіб відновити життя на деокупованих територіях півдня і Криму.

"Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму", - додав Зеленський.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Зеленський згодом розповів, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС "був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки".