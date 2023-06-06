Готовність українського війська до подальших дій - максимальна, - Зеленський

Глава держави зазначив, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС "був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки".

Президент Володимир Зеленський провів 6 червня засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

На Ставці заслухали доповіді військового командування і детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій. "Готовність – максимальна", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС "був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки".

"Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

Зеленський повідомив, що українська розвідка дійсно мала інформацію про підготовку росіянами підриву Каховської ГЕС. Україна поділилася цими даними із закордонними партнерами іще до катастрофи.