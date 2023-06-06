Очільник ООН жаліється, що не має "незалежної інформації" про підрив Росією дамби Каховської ГЕС

Також Гутерреш не згадав РФ, коли закликав "припинити напади на цивільне населення та найважливішу цивільну інфраструктуру".

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявляє, що його організація не має "незалежної інформації" про те, як "прорвало" дамбу Каховської ГЕС, передає Sky News.

За словами Гутерреша, тисячі людей вже втратили свої будинки, а питна вода перебуває під загрозою для "ще багатьох тисяч" "монументальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи".

"Напади на цивільне населення та найважливішу громадянську інфраструктуру мають припинитися. Ми маємо діяти, щоб забезпечити підзвітність та дотримання міжнародного гуманітарного права", — заявив Гутерреш журналістам, не згадавши при цьому, хто ж саме здійснює ці напади в Україні.

Він додав, що ООН координує свої дії з урядом України щодо відправлення питної води та таблеток для очищення води.

Нагадаємо, після декілька годин після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, ООН у твітері опублікувала вітальний допис із нагоди Дня російської мови. МЗС висловило з цього приводу обурення.

Тим часом Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, обговорить підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.