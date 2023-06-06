Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
ГоловнаСвіт

Очільник ООН жаліється, що не має "незалежної інформації" про підрив Росією дамби Каховської ГЕС

Також Гутерреш не згадав РФ, коли закликав "припинити напади на цивільне населення та найважливішу цивільну інфраструктуру".

Очільник ООН жаліється, що не має "незалежної інформації" про підрив Росією дамби Каховської ГЕС
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявляє, що його організація не має "незалежної інформації" про те, як "прорвало" дамбу Каховської ГЕС, передає Sky News.

За словами Гутерреша, тисячі людей вже втратили свої будинки, а питна вода перебуває під загрозою для "ще багатьох тисяч" "монументальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи".

"Напади на цивільне населення та найважливішу громадянську інфраструктуру мають припинитися. Ми маємо діяти, щоб забезпечити підзвітність та дотримання міжнародного гуманітарного права", — заявив Гутерреш журналістам, не згадавши при цьому, хто ж саме здійснює ці напади в Україні.

Він додав, що ООН координує свої дії з урядом України щодо відправлення питної води та таблеток для очищення води.

Нагадаємо, після декілька годин після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, ООН у твітері опублікувала вітальний допис із нагоди Дня російської мови. МЗС висловило з цього приводу обурення.

Тим часом Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, обговорить підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies