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"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині і як допомогти та де шукати допомогу

На правобережній частині Херсонської області триває евакуація місцевих мешканців, чиї господарства постраждали від підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Людей евакуюють до Херсону, де їх прилаштовують в госпіталь. Але є й ті, хто не хоче покидати дім, очікують, що до вечора ситуація покращиться.

LB.ua поговорив із волонтеркою Зоряною Стельмах, яка разом із благодійною організацією CASERS допомагає вивозити людей з затопленого селища Садове, а також зібрав інформацію, як можна допомогти людям та де шукати допомогу евакуйованим.

Фото: Зоряна Стельмах

Що відбувається на місці

Зі слів Зоряни, вони машинами "швидкої" евакуюють лежачих та маломобільних мешканців села. Завозять до Херсону, де людей розміщують у госпіталі. Хтось їде далі - одна з евакуйованих попрямувала в Хмельницьку область, де проживала після початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Зоряна Стельмах

Втім, чимало людей, каже, все ж не хочуть виїжджати. 

"Вони думають, що це на кілька днів. Місцеві органи влади намагаються переконувати, але, на жаль, люди не хочуть залишати будинки, господарство. Зі слів місцевих, вони вже пережили і окупацію, і обстріли, тому, кажуть, і вода їм не страшна", - розповідає Зоряна.

Затоплена вулиця Садового
Фото: Зоряна Стельмах
Затоплена вулиця Садового

А хтось усе ж погоджується виїхати до Херсону в надії перечекати підтоплення, в надії, що це на декілька днів, додає вона. Хтось - піднявся просто вище на пагорб, бо їхню домівку затопило. Теж сподіваються, що вже ввечері повернуться.

"Тут зараз історія - в чоловіка затопило повністю будинок, він заліз на дах і не може злізти звідти. Тож зараз їдемо туди, будемо пробувати човном підпливати до нього і забирати", - каже Зоряна.

Евакуйованих з дітьми, за її словами, майже немає. З тваринами теж - їх стараються випускати на волю, щоб ті рятувалися і добували собі їжу самотужки.

Фото: Зоряна Стельмах

Що нині потрібно місцевим - питна вода, зазначає волонтерка. Також не будуть зайвими польові кухні, чи газові балони або пальники, на яких можна готувати їжу. Бо хоч газопостачання, на відміну від світла і питної води, ще є в селі, та може зникнути будь-якої миті.

До повномасштабного вторгнення в селі Садове проживало близько 1 500 мешканців. Зараз, за словами сільської голови, залишилося 600. Затоплено близько 40 будинків із близько 550.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Як можна долучитися до допомоги мешканцям Херсонщини

Для допомоги постраждалим у катастрофі запустили також низку ініціатив. Журналіст Богдан Логвиненко оголосив, що їде на Херсонщину і попросив зголоситися тих, хто має автівки і теж може допомагати людям виїжджати. За три години до поїздки приєдналися вже вісім машин. Крім того, є відкритий збір на потреби місцевих, де встигли зібрати вже понад 800 тис. грн.

Також Логвиненко додав гугл-форму для тих, хто готовий прихистити евакуйованих людей у себе. У формі треба зазначити, місто, тип житла, термін, а також, чи можете прийняти людей з тваринами.

Ініціативу з пошуку житла для евакуйованих запустила і ГО UAnimals - вони оголосили про запуск флешмобу в соцмережах для тих, хто може прихистити вимушених переселенців із домашніми тваринами. Для цього необхідно опублікувати допис із гештегом #прихищуізтваринами та вказати кількість місць і населений пункт (область). Люди вже почали публікувати пропозиції в інстаграмі та фейсбуці.

Тим часом, в телеграм-каналі Української волонтерської служби опублікували перелік контактів координаторів із тимчасового розміщення людей в Києві, Бучі, Кропивницькому, Львові, Одесі, Тернополі, Хмельницькому, передмісті Дніпра.

Благодійний фонд "Помагаєм" повідомив, що шелтер у передмісті Дніпра готовий приймати людей - безоплатне проживання на необхідний кожному термін. Пропонують триразове харчування, послуги пральні, душові, допомогу з одягом та засобами гігієни, медичну допомогу і психологічну.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це, за попередніми підрахунками влади, у критичній зоні небезпеки опинилися 16 000 мешканців правого берега Херсонської області, а під загрозою затоплення - 80 населених пунктів. 

Зранку на місцях оголосили евакуацію. О 12 годині з херсонського вокзалу вирушив у Миколаїв евакуаційний поїзд. За даними рятувальників, станом на 15:00 з важких територій району вдалося вивезти близько 1 300 мешканців - силами ДСНС, Нацполіції та волонтерів. На правому березі затоплено 13 населених пунктів і понад 260 будинків.

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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