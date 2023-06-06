Львівська ОВА надала 32 тисяч дозволів для виїзду за кордон через "Шлях", - "Наші гроші"

Журналісти отримали доступ до бази даних волонтерів, внесених Львівською обласною військовою адміністрацією до системи "Шлях" на прохання різних громадських організацій. Виявилось, що більшість організацій пов'язані з позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги і волонтерства Олексієм Шевчуком, а деякі чоловіки не повернулись в Україну.

Про це йдеться у матеріалі "Наші гроші. Львів".

За попередніми даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, мова йде про майже 9,4 тисяч чоловіків призовного віку, які безповоротно виїхали через систему "Шлях". Цю цифру опублікували два місяці тому, але досі громадськості не були відомі ані назви громадських організацій, ані імена втікачів чи організаторів. Втім, журналісти все ж змогли отримати доступ до масиву даних із наказами ЛОВА про внесення до системи - йдеться про майже 1800 організацій, на прохання яких було видано понад 32 тис. дозволів на виїзд.

Загалом у двадцятці організацій, які отримали найбільше погоджень на виїзд чоловіків, є відомі організації як "Львівський IT кластер" (280 осіб), "Народна самооборона Львівщини" (200), чи "Фонд допомоги Україні «Рух у майбутнє»" (365), ініціатором створення якого є футбольний клуб "Рух" Григорія Козловського.

Однак серед регулярних заявників виявили низку організацій, про яких нічого невідомо, але від них вносили до "Шляху" сотні осіб. Наприклад, очолив список "найуспішніших" заявників благодійний фонд "Чистий Київ" (385 людей), який називають одним із головних партнерів ЛОВА з питань гуманітарного допомоги. Ця організація була створена ще в 2020 році, а в кінці березня 2022 з’явилась сторінка у Facebook, але там досі лише кілька дописів, датованих 26 березня 2022 року.

Загалом для "Чистого Києва" Львівська ОВА надала дозволи на виїзд майже 400 чоловіків. Наприклад, у травні 2022 року завдяки такому дозволу виїхав і не повернувся чотири рази судимий мешканець Старосамбірського району Іван Мочульський, оголошений у розшук. Скористався дозволом і сам керівник та засновник фонду 37-річний Максим Ткачик, який виїхав з України ще в серпні минулого року.

У двадцятку лідерів потрапив і київський фонд "Байрактар" (220 осіб), заснований влітку минулого року 19-річним Денисом Синявським, який зараз є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Ще одна маловідома організація – це фонд "Українські котики", заснований сім місяців тому 31-річним Богданом Забарою, ще одним адвокатом Barristers і помічником Шевчука. Забара також є співзасновником ГО "Судовий репортер" разом із Дмитром Півнем, засновником фонду "Слава нації України!". Забара відмовився надати будь-яку інформацію про діяльність фонду, оскільки вважає її конфіденційною.

Ще однією сумнівною організацією є фонд "Код-Паляниця", створений у вересні минулого року 26-річним Олександром Заїкою з Луганської області і який припинив свою діяльність у лютому. Від цього фонду ЛОВА внесла у систему "Шлях" понад сто чоловіків, хоча ми не виявили жодних згадок про його діяльність. У реєстрі нема навіть телефону організації.

Нагадаємо, на початку червня прикордонники тимчасово припинили доступ до системи "Шлях" 38 ліцензіатам через зловживання.Крім того, 126 особам повідомлено підозру, 4 особи засуджено.

"ФОП, які мають доступ до системи "Шлях", періодично зловживають своїм правом і вносять до системи осіб, які не є водіями. Працівники ДПС фіксують випадки подібних порушень і передають ці відомості або обласним військовим адміністраціям, або Мінінфраструктури, або правоохоронним органам для притягнення таких осіб до відповідальності за недостовірне внесення інформації", - пояснили прикордонники.

Наприкінці травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.

Раніше СБУ повідомила, що в Києві громадянин РФ і чиновник КОВА продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за кордон. Клієнтів “оформлювали” як водіїв міжнародних вантажних перевезень через систему “Шлях”.