До 150 чоловіків щодня отримують відмову у виїзді за кордон, ще приблизно 20 - затримують, - ДПСУ

До 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щодня отримують відмову в перетині кордону 120-150 осіб, оскільки вони не відповідають тим виняткам у правилах, які дозволяють їм перетинати кордон, що визначені постановою уряду №57. У пунктах пропуску намагаються використовувати підроблені довідки та документи", - розповів Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, зафіксовані навіть випадки підробок свідоцтв про смерть дружини.

"Роблять це тому, що батькам-одинакам дозволено перетинати кордон. Також підробляють документи про своїх дітей - намагаються надати свідоцтво, що нібито мають трьох дітей віком до 18 років. Або документи з військкоматів, що вони непридатні до військової служби", - зазначив Демченко.

Нагадаємо, раніше ДПСУ повідомила про припинення доступу до системи "Шлях" 38 перевізників-ліцензіатів, а також про сповіщення про підозру 126 особам, які незаконно перетинали кордон за цією системою.

"ФОП, які мають доступ до системи "Шлях", періодично зловживають своїм правом і вносять до системи осіб, які не є водіями. Працівники ДПС фіксують випадки подібних порушень і передають ці відомості або обласним військовим адміністраціям, або Мінінфраструктури, або правоохоронним органам для притягнення таких осіб до відповідальності за недостовірне внесення інформації", - пояснили прикордонники.

Наприкінці травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з країни під час війни.

2 травня неподалік українсько-румунського кордону на Закарпатті з річки Тиса дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія. Прикордонники прпипускають, що чоловік загинув під час спроби незаконно перетнути держкордон.

У ДПСУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 16-й потопельник, виявлений у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.