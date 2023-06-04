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Росія вже втратила в Україні майже 210 тисяч військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 окупантів, 8 танків, 10 бронемашин, 22 артсистеми та 10 безпілотників.

Росія вже втратила в Україні майже 210 тисяч військових
Фото: Генштаб

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 209 940 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 209940 (+470) осіб ліквідовано
  • танків - 3837 (+8)
  • бойових броньованих машин - 7512 (+10)
  • артилерійських систем - 3555 (+22)
  • РСЗВ - 583 (+1)
  • засоби ППО - 344 (+2)
  • літаків - 313 (+0)
  • гелікоптерів - 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10)
  • крилаті ракети - 1132 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16)
  • спеціальна техніка - 479 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку. За добу 3 червня ЗСУ знищили там майже сотню ворогів. Також під Бахмутом Росія проводить ротацію "вагнерівців" - на заміну їм приходять підрозділи повітряно-десантних військ РФ. І цю ротацію ворог намагається прикривати потужним вогнем.

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