Росія вже втратила в Україні майже 210 тисяч військових

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 209 940 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 209940 (+470) осіб ліквідовано
- танків - 3837 (+8)
- бойових броньованих машин - 7512 (+10)
- артилерійських систем - 3555 (+22)
- РСЗВ - 583 (+1)
- засоби ППО - 344 (+2)
- літаків - 313 (+0)
- гелікоптерів - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10)
- крилаті ракети - 1132 (+0)
- кораблі / катери - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16)
- спеціальна техніка - 479 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку. За добу 3 червня ЗСУ знищили там майже сотню ворогів. Також під Бахмутом Росія проводить ротацію "вагнерівців" - на заміну їм приходять підрозділи повітряно-десантних військ РФ. І цю ротацію ворог намагається прикривати потужним вогнем.