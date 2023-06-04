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​На Запоріжжі хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін без російського паспорта

Інсулін не видають навіть для дітей.

​На Запоріжжі хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін без російського паспорта
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського паспорта.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські “паспорти”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, нещодавно лікар, який прибув на окуповану територію Запорізької області з Росії, відмовився відправити до лікарні дитину зі струсом мозку, бо її батьки не мали російського паспорта.

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