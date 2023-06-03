Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вона повинна вивести свої війська, – Зеленський

Дипломатичний напрямок врегулювання війни можливий, якщо Росія виведе свої війська з окупованих територій, не очікуючи силової деокупації з боку України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

"Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вони повинні вийти, не чекаючи, поки у нас загине багато людей і ми виштовхнемо їх силою. Я вважаю, що це велика різниця. Так, результат однаковий, з одного боку. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ми деокупуємо наші території. А яким чином, для мене дуже важливо – втрачати людей або зменшити втрати. І від цього залежить потім, знову ж таки, чи готові ми до будь-якого діалогу", – зазначив глава держави.

За його словами, саме від Росії залежить те, яким шляхом Україна буде деокуповувати свою територію – військовим, чи ні.

"Сьогодні це бачать наші партнери. І вже ті країни, які були скептичні, наприклад, Німеччина, канцлер Шольц, відкрито говорить: "Я вважаю, що з Росією немає про що говорити, поки вона не вийде з території". Зверніть увагу, не поки Україна деокупує, а поки Росія не вийде, тому що тут є логіка для мене. Якщо ти хочеш зі мною розмовляти і розмовляти з цивілізованим світом, ти повинен не чекати, поки тебе виб’ють силою. І виб’ють. Тому що, вибиваючи силою і армією, ми втрачаємо людей. Питання не в часі, бог з ним, заради перемоги ми не втомлюємось. Якщо ми вибиваємо силою, то коли ми їх витиснемо з нашої території, про що їм з нами говорити? Який сенс вже говорити”, – наголосив президент.

Зеленський висловив упевненість в тому, що "будь-яке інше керівництво Російської Федерації буде шукати вихід з цієї ситуації" і навіть російське суспільство "вже розуміє, що питання їх внутрішнього вибуху – це питання часу".

Президент назвав підміною фактів і понять заяви російського керівництва про те, що, якщо Росія програє в цій війні, то її не буде.

"Якщо ми будемо битися до кінця і витиснемо їх силою, їх точно не буде в тому вигляді, в якому вони є зараз. Тому що в них буде вибух суспільний, що вони втратили і державу, і повагу, і місце за дипломатичним столом, і втратили армію, все втратили. В них буде всередині революція і не одна. Бо велика територія, і різні люди, різні народи там живуть. Тому буде багато всього", – сказав глава держави.

Він додав, що для керівництва РФ "на сьогодні простого виходу вже немає, бо вони вбивці".

Нагадаємо, під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ Зеленський також висловив бажання відвідати Латинську Америку і дати зрозуміти президентам латиноамериканських країн, що “Путін не такий великий, його час прийшов”.