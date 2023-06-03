​Жозеп Боррель і міністр оборони Південної Кореї обговорили потреби України у боєприпасах

Зустріч Борреля і Лі Чон Супа відбулася на полях Азійського саміту безпеки у Сінгапурі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорив з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом потреби України в боєприпасах.

Про це Боррель написав у Twitter.

"Розділили тривогу з приводу триваючих провокацій КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах. Ми разом працюємо над створенням нового партнерства в галузі безпеки та оборони в розвиток нашого успішного саміту", – йдеться у дописі.

Good meeting with Korean Defence Minister Lee Jong-sup at #SLD23.



Shared alarm at continued DPRK provocations and discussed Ukraine’s needs for ammunition.



We are working together to build a new security and defence partnership, following up on our successful summit. pic.twitter.com/abhhvXlv6C — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2023

Нагадаємо, 17 травня в рамках конференції "Азійське лідерство" відбулася церемонія підписання попередньої угоди між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), спеціального підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку. Угода передбачає надання Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби економіки.

22 травня Південна Корея та Європейський Союз домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки на тлі напруги через вторгнення Росії в Україну та ядерні загрози Північної Кореї.