СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
ГоловнаСуспільствоВійна

​Жозеп Боррель і міністр оборони Південної Кореї обговорили потреби України у боєприпасах

Зустріч Борреля і Лі Чон Супа відбулася на полях Азійського саміту безпеки у Сінгапурі.

​Жозеп Боррель і міністр оборони Південної Кореї обговорили потреби України у боєприпасах
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорив з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом потреби України в боєприпасах.

Про це Боррель написав у Twitter.

"Розділили тривогу з приводу триваючих провокацій КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах. Ми разом працюємо над створенням нового партнерства в галузі безпеки та оборони в розвиток нашого успішного саміту", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 17 травня в рамках конференції "Азійське лідерство" відбулася церемонія підписання попередньої угоди між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), спеціального підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку. Угода передбачає надання Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби економіки.

22 травня Південна Корея та Європейський Союз домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки на тлі напруги через вторгнення Росії в Україну та ядерні загрози Північної Кореї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies