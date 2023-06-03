Інформацію про мою нібито співпрацю з ФСБ поширили анонімні Telegram-канали російських спецслужб, - Єрмак

Єрмак сказав, що йому смішно про це чути.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що інформацію про його нібито співпрацю з ФСБ РФ вперше поширили анонімні Telegram-канали, які веде російська спецслужба.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову для проєкту "Рік".

"Якщо брати мову фактів, вперше натякання на "агент Росії", "агент ФСБ" з’явилися під час моєї роботи, коли я представляв Україну в "Нормандському форматі". Я був дуже важким для них перемовником. Сьогодні наше СБУ говорить, що вперше ця інформація, яку, на жаль, потім підхопили й деякі українські політики, з'явилася в анонімних Telegram-каналах, які, як сьогодні доводять наші СБУ і розвідка, ведуться російською ФСБ",- сказав Єрмак.

Він сказав, що йому смішно про це чути, тому що зараз він спілкується з керівниками розвідок США, Британії.

"Як ви розумієте, якби до мене у цих людей було таке запитання, то безумовно все було б по-іншому", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що 20 травня Єрмак провів у Японії зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном та радником з нацбезпеки прем‘єр-міністра Великобританії Тімоті Барроу.