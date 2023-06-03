Зачинене укриття у Києві: суд відправив заступницю голови РДА та керівника поліклініки під домашній арешт (оновлено)

Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки, але його двері були зачинені.

У Києві Голосіївський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей, які намагалися потрапити в зачинене укриття.

Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні йому оголосили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці. Також під домашній арешт на 2 місяці відправили заступника директора поліклініки з технічної частини.

Оновлено. Також суд відправив під домашній арешт заступницю голови Деснянської районної адміністрації Ірину Алексеєнко. Її підозрюють у службовій недбалості та залишенні в небезпеці, що спричинила смерть людей. Вона заперечувала провину і стверджувала, що контроль за станом укриттів не входив до її обов'язків.

Також під домашній арешт відправили охоронця поліклініки. Чоловік визнав свою вину. Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття. У ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей, серед яких - 9-річна дитина. Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але його двері були зачинені.

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом затриманим через загибель людей біля закритого київського бомбосховища.