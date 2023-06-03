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Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії

Рівень ракетної загрози залишається високим.

Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Нині на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває два надводних кораблі РФ із загальним залпом до 16 ракет "Калібр".

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"Рівень ракетної загрози для всіх регіонів України – високий. Не нехтуйте власною безпекою, оперативно і правильно реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон росіян було знищено.

1 червня противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву. Вони були знищені нашими захисниками. 

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