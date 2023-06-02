Цієї ночі сили ППО знищили усі 15 крилатих ракет ворога і 21 ударний дрон

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України ударними дронами та ракетами. Однак чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136/131 – близько 23:00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 3:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон було знищено.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, (знищено нашими захисниками) та два удари із застосуванням зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, противник завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти. Пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.