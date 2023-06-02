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Цієї ночі сили ППО знищили усі 15 крилатих ракет ворога і 21 ударний дрон

Постраждалих та руйнувань немає.

Цієї ночі сили ППО знищили усі 15 крилатих ракет ворога і 21 ударний дрон
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України ударними дронами та ракетами. Однак чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136/131 – близько 23:00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 3:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон було знищено.

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Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, (знищено нашими захисниками) та два удари із застосуванням зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, противник завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти. Пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

 

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