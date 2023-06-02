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Унаслідок нічної атаки ворога на Київщину поранені двоє людей, серед них – дитина

Пошкоджені приватні будинки і автомобілі.

Унаслідок нічної атаки ворога на Київщину поранені двоє людей, серед них – дитина
Ілюстративне фото
Фото: Андрій Нєбитов

Цієї ночі росіяни атакували Київську область одночасно ракетами та дронами. Всі ворожі цілі знищили сили ППО.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

Фактів влучань не зафіксовано, однак є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранені дві людини, у тому числі дитина. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає. 

Крім того, через падіння уламків пошкоджені 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані.

Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога. Уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень. У 2 районах області – декілька займань трав’яної та лісової підстилки.

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Нагадаємо, уночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо сили й засоби ППО виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу. Як повідомили в КМВА, атака ворога була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС були здійснені з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Водночас із різних напрямків Київ атакували дрони, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.

 

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