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Сили ППО знищили у небі над Миколаївщиною Shahed-136

Постраждалих немає.

Сили ППО знищили у небі над Миколаївщиною Shahed-136
Фото: Макс Требухов

Уночі 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищений ворожий ударний БпЛА Shahed-136.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У четвер 1 червня о 10:59 і об 11:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. О 16:30 обстрілів зазнали два населених пункти Куцурубської громади. Пошкоджені житлові будинки. В обох випадках без жертв.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Нагадаємо, протягом дня 31 травня на Миколаївщині українські військові знищили п'ять російських безпілотників – два БпЛА "Мерлін-ВР", два ударні БпЛА “Ланцет” та один дрон "Орлан-10".

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