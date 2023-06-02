Сили ППО знищили у небі над Миколаївщиною Shahed-136

Уночі 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищений ворожий ударний БпЛА Shahed-136.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У четвер 1 червня о 10:59 і об 11:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. О 16:30 обстрілів зазнали два населених пункти Куцурубської громади. Пошкоджені житлові будинки. В обох випадках без жертв.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, протягом дня 31 травня на Миколаївщині українські військові знищили п'ять російських безпілотників – два БпЛА "Мерлін-ВР", два ударні БпЛА “Ланцет” та один дрон "Орлан-10".