Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 1 червня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська та Юнаківська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом 1 червня росіяни здійснили 15 обстрілів, було зафіксовано 100 вибухів.

Краснопільську громаду обстріляли з артилерії, внаслідок чого пошкоджені будівлі непрацюючого підприємства, 5 приватних житлових будинків та 2 двоповерхових будинки. У них вибиті вікна, посічено стіни та паркани, пошкоджено покрівлю.

Крім того, Середино-Будську громаду обстріляли з міномету, пошкоджено нежитловий будинок, два житлових будинки, літня кухня та дві господарчі споруди.

Великописарівську громаду обстріляли з САУ, а Біілопільську - із САУ та мінометів.

Також із мінометів обстріляли і Юнаківську громаду.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти вчергове атакували Херсонщину авіацією. У Бориславі є влучання у хлібозавод, в селі Козацьке постраждали приватні будинки, у Новій Каховці пошкоджена будівля школи. Є загиблі і поранені.

Також сьогодні вночі внаслідок обстрілу балістичними ракетами в Києві загинули троє людей, ще понад 10 були поранені. Всі цілі ворога були збиті, однак уламки впали в трьох районах. За словами свідків, усі три жертви уламків не змогли потрапити в укриття поліклініки.