Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене.

Сьогодні в Україні відзначається День захисту дітей, але й у цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Росія обстрілювала наші міста – від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Цей день Україна використала по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії – кожного вбивці, кожного терориста.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України”, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що захист людей – це захист на всіх рівнях.

“Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене. Це обов’язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов’язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати”, – сказав голова держави.

Президент наголосив - якщо обов’язок на місцях не виконується, правоохоронці мають притягати за це до відповідальності.

“Сьогодні від ранку наша українська делегація – у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти. Зараз тут – центр політичних дискусій на нашому континенті. Були дуже важливі переговори. Президентка Молдови та Президент Франції, Премʼєр Великої Британії та Президентка Єврокомісії, Президент Румунії та Премʼєр Португалії, Премʼєр Албанії та Премʼєр Північної Македонії, Премʼєр Італії, Премʼєр Іспанії, Президент Швейцарії, Премʼєр Чехії, Президент Азербайджану, канцлер Німеччини”, – розповів Володимир Зеленський.

Також був розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії.

“Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру”, - зауважив президент України.

Він подякував всім лідерам, які нас підтримують за цими пунктами, зокрема президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку наших ініціатив щодо захисту наших дітей, пошуку й повернення маленьких українців і українок, які були депортовані в Росію.

Також президент подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який сьогодні провів спеціальну безпекову сесію в межах саміту, і Роберті Мецолі, голові Європейського парламенту, за ухвалене рішення щодо боєприпасів для України – за підтримку виділення додаткових 500 млн євро для цього.

“Дякую всім нашим воїнам! Дякую всім, хто тренує наших воїнів! Хто допомагає нам зброєю! Хто лікує наших героїв після поранень! Дякую всім рятувальникам, усім нашим працівникам ДСНС та інших служб, які ліквідовують наслідки російських ударів! Дякую всім волонтерам, які допомагають нашим воїнам, нашим людям, нашій державі!

Дякую всім, із ким ми йдемо пліч-о-пліч до нашої перемоги, до нашого миру й до покарання російських терористів”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, під час візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч з прем'єрами Великобританії Ріші Сунаком, Нідерландів Марком Рютте, Польщі Матеушем Моравецьким, Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульфом Крістерссоном та Бельгії Александром де Кроо.

Співрозмовники обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів. Вони домовилися почати цей процес найближчим часом.

Також на зустрічі йшлося про майбутнє постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури.