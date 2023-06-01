Нідерланди тиснуть на низку країн щодо додаткових систем Patriot для України, - Рютте

Також Нідерланди ведуть переговори про ракети для Patriot.

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте вважає, що Україна потребує більше систем Patriot.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тому ми зайняті чиненням тиску на країни в Європі, а також за її межами, у яких є багато систем Patriot. Так що тут ми працюємо за лаштунками", - сказав Рютте.

Він наголосив, що Patriot відіграють життєво важливу роль у знищенні російських ракет у небі. Таким чином, наявні в Україні системи Patriot вже врятували багато життів.

"Подивимося, чи зможемо ми також переконати інші країни постачати українцям системи Patriot, а також ракети, які мають бути встановлені на них", - розповів голова уряду Нідерландів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що російська атака на систему Patriot призвела до часткового пошкодження ППО. Нібито російський обстріл гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot та частину електроніки системи.

Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що знищити систему Patriot ракетою "Кинджал" неможливо, оскільки її компоненти не стоять у одному місці.