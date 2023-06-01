Завтра у Сінгапурі стартує Азійський саміт безпеки

Президент Володимир Зеленський виступає на минулорічному саміті у Сінгапурі

2-4 червня в Сінгапурі відбудеться Азійський саміт безпеки “діалог Шангрі-Ла”, який залучає високопосадовців оборони, високопоставлених військових, дипломатів, виробників зброї та аналітиків з питань безпеки з усього світу, пише Reuters.

У зустрічі візьмуть участь понад 600 делегатів із 49 країн. Її відкриє прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Аналітики кажуть, що саміт є безцінним для багатьох двосторонніх і багатосторонніх військових зустрічей, які проводяться на полях пленарних засідань і виступів міністрів оборони.

Очікується, що під час зустрічі викикне напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм, оскільки Пекін відмовився від зустрічі міністра оборони Лі Шанфу з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Діалог також продемонструє все тісніші відносини між членами пакту AUKUS − США, Великою Британією та Австралією, а також угруповання Quad (Quad group of nations) у складі США, Японії, Індії та Австралії, зазначає видання.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін оприлюднив грандіозний план розвитку Центральної Азії, перебираючи на себе роль РФ у регіоні. Китай готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном.