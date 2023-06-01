Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У Китаї почали бурити 10 000-метрову свердловину, яка стане найглибшою у країні
У Китаї почали бурити 10 000-метрову свердловину, яка стане найглибшою у країні
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
ГоловнаСвіт

Завтра у Сінгапурі стартує Азійський саміт безпеки

У "діалозі Шангрі-Ла" візьмуть участь понад 600 делегатів із 49 країн.

Завтра у Сінгапурі стартує Азійський саміт безпеки
Президент Володимир Зеленський виступає на минулорічному саміті у Сінгапурі
Фото: EPA/UPG

2-4 червня в Сінгапурі відбудеться Азійський саміт безпеки “діалог Шангрі-Ла”, який залучає високопосадовців оборони, високопоставлених військових, дипломатів, виробників зброї та аналітиків з питань безпеки з усього світу, пише Reuters

У зустрічі візьмуть участь понад 600 делегатів із 49 країн. Її відкриє прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Аналітики кажуть, що саміт є безцінним для багатьох двосторонніх і багатосторонніх військових зустрічей, які проводяться на полях пленарних засідань і виступів міністрів оборони.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Очікується, що під час зустрічі викикне напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм, оскільки Пекін відмовився від зустрічі міністра оборони Лі Шанфу з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Діалог також продемонструє все тісніші відносини між членами пакту AUKUS − США, Великою Британією та Австралією, а також угруповання Quad (Quad group of nations) у складі США, Японії, Індії та Австралії, зазначає видання.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін оприлюднив грандіозний план розвитку Центральної Азії, перебираючи на себе роль РФ у регіоні. Китай готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies