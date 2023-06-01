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В Осло триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО

У центрі питання України та членства Швеції.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні в Осло триває зустріч міністрів закордонних справ країн блоку НАТО. На порядку денному питання вступу Швеції і війна в Україні, пише The Guardian.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначила, що Альянс повинен подумати над тим, які гарантії безпеки він може дати Україні. 

Її литовський колега Габріеліус Ландсбергіс заявив, що членам НАТО настав час знайти конкретну відповідь на питання, як Україні стати членом організації Північноатлантичного договору. 

Він зазначив також про сподівання, що на саміті НАТО у Вільнюсі буде піднято шведський прапор. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, який зараз перебуває в Осло, заявив, що Туреччині та Угорщині настав час ратифікувати заявку його країни на членство у блоці. “Ми виконали всі наші зобов'язання”, − сказав міністр.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що незабаром вирушить до Туреччини, щоб обговорити членство шведів.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе вступити до альянсу, доки війна з Росією не закінчиться.

Варто додати, що американська газета New York Times написала, що моделлю для прийняття України до блоку НАТО може стати Західна Німеччина. “Німеччина є прикладом того, як НАТО прийняло країну зі “значними та невирішеними територіальними питаннями” та формою ворожої окупації”, − заявила експерт з питань Росії та Німеччини та авторка книги “Світ Путіна” Анжела Е. Стент.

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