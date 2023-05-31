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Президент Франції вважає, що переговори з Путіним про мир можуть бути важливіші, ніж суд у Гаазі

"Якщо через декілька місяців у нас буде вікно для переговорів, питання буде в арбітражі між судом та переговорами, і вам вести переговори з лідерами, які є де-факто, і я думаю, що переговори будуть у пріоритеті", - сказав Макрон.

Президент Франції вважає, що переговори з Путіним про мир можуть бути важливіші, ніж суд у Гаазі
Президент Франції Емануель Макрон
Фото: Facebook/GLOBSEC

Президент Франції Емануель Макрон вважає, що переговори з очільником РФ Володимиром Путіним мають пріоритет перед судом над воєнними злочинцями у Гаазі, передає The Guardian.

За словами Макрона, арешт Путіна для пред'явлення звинувачень у воєнних злочинах може виявитися неможливим, якщо він буде єдиною людиною, з якою Захід вестиме переговори про припинення війни в Україні.

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На конференції лідерів ЄС у Молдові президент Франції наполягав на тому, що Росія втратила будь-яку легітимність, але сказав, що якщо майбутній наступ на Україну не досягне її військових цілей, то необхідно буде оцінити характер майбутньої європейської підтримки нашої держави. 

"Якщо через декілька місяців у нас буде вікно для переговорів, питання буде в арбітражі між судом та переговорами, і вам вести переговори з лідерами, які є де-факто, і я думаю, що переговори будуть у пріоритеті… Ви можете поставити себе у становище, коли ви кажете: "Я хочу, щоб ви потрапили до в'язниці, але ви єдиний, з ким я можу вести переговори", - сказав Макрон.

Також французький президент зауважив, що тим часом мають необхідно зібрати докази проти Росії та її лідерів.

Нагадаємо, Еммануель Макрон нині заявив, що Україні необхідно допомогти проводити ефективний контрнаступ. Макрон також висловився про майбутнє РФ, зауваживши, що "Росія залишиться Росією з тими самими кордонами" , і що "нам потрібно побудувати простір" , який дозволить "мирно, без будь-якої наївності, співіснувати з Росією завтрашнього дня".

Крім того, очільник Франції закликав до "надійних та відчутних" гарантій безпеки для України.

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