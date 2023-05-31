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ООН пропонує Україні, Росії і Туреччині розпочати переговори щодо експорту російського аміаку

Водночас триватимуть перемовини про включення більшої кількості українських портів до "зернової ініціативи".

ООН пропонує Україні, Росії і Туреччині розпочати переговори щодо експорту російського аміаку
Фото: EPA

ООН пропонує Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну, передає Reuters.

Також Організація Об'єднаних Націй хоче, щоб водночас провели переговори про розширення "зернової ініціативи", щоб включити більше українських портів та інших вантажів.

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Цього місяця Росія погодилася на двомісячне продовження "зернової угоди", але заявила, що ця ініціатива припиниться, якщо не буде виконано вимогу, спрямовану на подолання перешкод для експорту російського зерна та добрив.

Україна та Туреччина погодилися з новою пропозицією, спрямованою на покращення роботи в Чорноморському експортному коридорі зерна, але Росія поки не відповіла, зазначило джерело видання.

Представник ООН Стефан Дюжаррік із цього приводу зауважив, що розмови продовжуються.

"Як ви пам'ятаєте, генсек висунув сторонам низку ідей щодо покращення роботи Спільного координаційного центру, а також доручив опрацювати питання експорту аміаку, який є частиною підписаної угоди", — сказав Дюжаррік.

ООН передала "офіційне звернення до лідерів України, Туреччини та Росії із пропозицією конкретного взаємовигідного алгоритму радикального покращення" роботи "зернового коридору", повідомило джерело Reuters.

"Україна та Туреччина підтвердили готовність працювати за алгоритмом, запропонованим генсеком. У той же час, станом на 30 травня, Росія не дала своєї згоди, незважаючи на наявність сприятливих позицій в алгоритмі", - зазначає видання.

Нагадаємо, 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці. Невдовзі посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що в “зерновій угоді” не передбачено задоволення будь-яких потреб Росії. 

Тим часом після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”. Тож Україна закликала Туреччину та ООН вплинути на країну-агресора. ООН навіть "висловила стурбованість" тим, що український порт із 2 травня не приймав жодного судна.

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