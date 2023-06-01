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Українські команди реабілітологів навчатимуться в Естонії

Перша хвиля навчання відбудеться у жовтні-листопаді цього року.

Українські команди реабілітологів навчатимуться в Естонії

Естонія навчатиме українські команди реабілітологів, перша хвиля навчання, розрахована на 40 медиків, відбудеться у жовтні-листопаді цього року

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Навчатимуть не лише фахівців уже сформованих реабілітаційних бригад, а й запустять програму для студентів-реабілітологів. Крім того, у планах - навчання з використанням підходу "тренери для тренерів". 

МОЗ зазначило, що через якийсь час після навчання естонські інструктори з реабілітації повернуться до України з моніторинговим візитом та проінспектують, як реабілітаційні бригади змогли реалізувати набуті навички на практиці. 

За інформацією відомства, це не перша програма з навчання реабілітологів від Естонії - у 2016-му була започаткована п'ятирічна програма, в межах якої фахівці естонської реабілітації навчали українських лікарів основам ерготерапії.

Нагадаємо, раніше МОЗ заявило, що планує запустити пілотний проєкт обміну медданими з клініками Польщі. Українці в Польщі зможуть мати доступ до своєї електронної медкартки. Таку ж можливість матимуть і громадяни Польщі в Україні.

Тим часом Франція буде допомагати Україні інтегруватись в систему охорони здоров’я Євросоюзу.

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