Москва стала найбільшим постачальником нафти до Індії і накопичила близько $1 млрд у рупіях, – Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.

Щомісячно Росія накопичує до 1 млрд доларів у рупіях, які осідають за межами країни та збільшують російські запаси капіталу. За останній рік Москва стала найбільшим постачальником нафти до Індії, збільшила долю торгівлі в національних валютах та перенаправляла постачання на схід через бойкот європейськими покупцям, пише Bloomberg.

Але через стагнацію імпорту з Індії у РФ виник надлишок рупій. За словами обізнаних джерел агентства, ситуація привела до того, що Росія очікує на подальше збільшення профіциту.

За даними Bloomberg Economics, щокварталу дисбаланс, ймовірно, генеруватиме 2-3 млрд доларів, які Росія не зможе використати. Ця сума додасться до приблизно 147 мільярдів доларів чистих іноземних активів, створених за кордоном протягом 2022 року.

Індія та РФ обговорюють різні механізми оплати, включно з інвестиціями російських компаній на ринки капіталу Індії. Це варіант, який спочатку не знайшов прихильності Москви, але тепер знову розглядається, оскільки мільярди рупій накопичуються в індійських банках, повідомили офіційні особи в Індії, знайомі з деталями. Інші можливості включають спрямування накопичених рупій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на частки акцій.

Для Росії єдиним прийнятним варіантом є використання валют третіх країн, таких як китайський юань або дирхам Об’єднаних Арабських Еміратів, кажуть джерела, знайомі з обговореннями. До угоди між країнами ще далеко, оскільки Росія має обмежений вплив на ситуацію з невеликою кількістю альтернативних покупців, окрім Індії, сказали джерела журналістів.

Індія прагне, щоб її валюту ширше використовували в міжнародних розрахунках. Центральний банк припустив, що країни, які накопичують надлишок рупій від експорту, можуть вкладати кошти в місцеві цінні папери, включаючи державні облігації.

За даними Reuters, у квітні імпорт нафти Індією із Росії виріс до нового рекордного максимуму. Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу російської нафти у квітні, що приблизно на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці. Це становить близько двох п'ятих від загального обсягу покупок у країні.